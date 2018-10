Laatzen

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein 34-Jähriger am Sonntag gegen 22:30 Uhr zugezogen, nachdem er in einer Firma am Hanno-Ring (Gleidingen) aus bislang ungeklärter Ursache in einer Walze eingeklemmt worden ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mitarbeiter in einem Fabrikationsraum des Betriebes mit Reinigungsarbeiten an oder in einer Walze beschäftigt, als sich diese plötzlich in Bewegung setzte. Der Mann wurde in der Walze eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Laatzen befreit werden. Schwerstverletzt kam er mit einem Rettungswagen in eine Klinik, sein Zustand ist kritisch. Die Polizei geht derzeit von einem Unglücksfall aus, die diesbezüglichen Untersuchungen dauern an.

Von rahü