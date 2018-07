Hannover

Das Paar ist in der Nacht zu Mittwoch in der gemeinsamen Wohnung in Altwarmbüchen in Streit geraten. Die 34-Jährige hat ihrem Partner dabei tödliche Verletzungen mit einem Messer zugefügt.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge waren die beiden Lebenspartner in der Nacht gegen 3.30 Uhr in Streit geraten. Im Rahmen der Auseinandersetzung fügte die Frau dem 39-Jährigen mit einem Messer schwere Verletzungen zu. Anschließend klopfte sie bei einem Nachbarn und bat diesen einen Notarzt zu alarmieren. Die Rettungskräfte mussten den 39-Jährigen vor Ort reanimieren, er erlag jedoch wenig später seinen schweren Verletzungen. Die 34 Jahre alte Frau wurde noch in der Wohnung festgenommen - die Ermittlungen dauern an.