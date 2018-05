Hannover.

Mehr als drei Stunden hielt der 48-Jährige die Polizei in Atem - erst um 18 Uhr konnte ihn das SEK unverletzt überwältigen. Die Polizei war gegen 15 Uhr wegen eines Streits in die Lister Meile in Höhe der Sedanstraße gerufen worden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich nach Polizeiangaben heraus, dass gegen den 48-Jährigen ein Haftbefehl vorlag - er muss noch eine Freiheitsstrafe absitzen. Als es dann um die Frage ging, wie seine beiden Hunde untergebarcht werden sollten, drehte der Mann durch: Er zückte ein Messer und drohte damit, sich selbst umzubringen. Die anwesenden Polizisten konnten den Mann nicht beruhigen, zogen dann Spezialeinsatzkräfte hinzu. Ihnen gelang es dann gegen 18 Uhr, den Mann unverletzt zu überwältigen. Mehr als 15 Beamte waren im Einsatz, die Lister meile war im Bereich der Sedanstraße fast drei Stunden gesperrt.