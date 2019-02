Mann bei A2-Unfall schwer verletzt

Barsinghausen

Ein VW Crafter kollidiert auf der A2 bei Barsinghausen mit einem Lastwagen, der Fahrer wird eingeklemmt – und dann fängt auch noch das Auto an zu brennen. Ersthelfer dämmen das Feuer ein und retten dem Mann damit womöglich das Leben. Der Fahrer kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Unfall in Richtung Hannover ereignete sich am späten Montagmittag. Gegen 15 Uhr gab die Polizei eine Fahrspur wieder frei. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt: Der Crafter raste auf gerader Strecke von hinten in einen Lastwagen, Fremdverschulden schließt die Polizei aus.

Von fm