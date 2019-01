Hannover

Der schlimme Unfall, bei dem am Freitag ein elfjähriges Mädchen starb, ereignete sich gegen 7.10 Uhr in Lehrte: Nach Angaben der Polizei kam es an der Ecke von Mielestraße und Ostring zu einer Kollision von einem abbiegenden Müllwagen und einem Schulkind. Nach ersten Erkenntnissen war das Mädchen auf der linken Fußwegseite der Straße Ostring in Richtung Am Pfingstanger unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Mielestraße wollte die Elfjährige – nach Zeugenaussagen bei Grün – die Straße überqueren, als sie von dem Müllwagen erfasst wurde. Der bisher unbekannte Fahrer war mit seinem Wagen stadtauswärts unterwegs und wollte von der Mielestraße nach rechts in den Ostring abbiegen.

Die Elfjährige hatte bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten, ihr Zustand war zunächst kritisch – sie wurde mit einem Rettungswagen und unter Begleitung eines Notarztes in die Klinik gebracht. Im Krankenhaus verstarb das Mädchen leider am Mittag, wie die Polizei inzwischen mitteilte.

Noch ist der Verkehrsunfalldienst als auch der Kriminaldauerdienst vor Ort, um Spuren zu sicher. Der Müllwagenfahrer ist vom Unfallort geflüchtet – die Polizei fahndet derzeit nach einem laut Zeugenaussagen weißen Wagen mit oranger Aufschrift. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 0511/109 18 88 zu melden.

