Lehrte

Zu dem Zusammenstoß an der Straße Ostring war es am Freitagmorgen um 7.10 Uhr gekommen. Ein Mädchen überquerte nach Erkenntnissen der Polizei einen Fußgängerüberweg, ihre Ampel zeigte Grün. Dabei erfasste sie ein Müllauto, die Elfjährige starb später an ihren Verletzungen. Der Fahrer das Lastwagens hatte nach dem Unfall nicht gestoppt, die Polizei startete einen Zeugenaufruf.

Zur Galerie Der Fahrer flüchtete nach dem Unfall

Ein Entsorgungsunternehmen hat schließlich den mutmaßlichen Unfallfahrer anhand der Fahrdaten identifiziert: Es handelt sich um einen 35-jährigen Mann, der von dem Zusammenstoß nichts mitbekommen haben will. Die Ermittlungen dauern an.

Von Andreas Voigt