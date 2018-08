Hannover

Vier Jahre stand der Neubau leer – vier Jahre mit Schuldzuweisungen und hohen Kosten: Mittwochabend wurde das Zentrallabor der Medizinischen Hochschule (MHH) endlich eröffnet.

„Die Planungen waren komplex und langwierig, die Inbetriebnahme verzögerte sich leider immer wieder“, sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) bei der Eröffnung kritisch. Schon 2014 hätte der Neubau in Betrieb genommen werden sollen. Allerdings zeichneten sich Abstimmungsschwierigkeiten zwischen der MHH und dem staatlichen Baumanagement ab. Die Notrstromversorgung war nicht ausreichend. Im Falle eines Stromausfalls hätten Kühlung und Belüftung nicht mehr gleichzeitig funktionieren können. Die Kosten erhöhten sich und stiegen auf insgesamt 33,4 Millionen Euro.

„Aus Problemen kann man lernen“

„Doch aus Problemen kann man lernen“, meint Thümler, „Wir haben umgesteuert, Entscheidungsstrukturen verbessert und Abstimmungsprozesse optimiert. So wird, was lange währt, endlich gut.“ Das Diagnostiklabor sei ein wichtiger Bestandteil der Krankenversorgung der MHH. Laboranalysen sollen zukünftig noch schneller und präziser erfolgen.

Täglich werden 3000 Proben untersucht

Damit das funktioniert arbeiten bereits 140 Mitarbeiter in dem neuen Labor. Mithilfe modernster Technik und Automatisierung sollen täglich mehr als 3000 Proben untersucht werden. In erster Linie geht es dabei um Blut- und Urinuntersuchungen. Laut MHH-Vizepräsident Andreas Tecklenburg muss die Uniklinik an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden lang funktionieren. Mit einem leistungsfähigen Labor sollen die Arbeiten erleichtert werden.

Labor erleichtert Diagnose

Krobinian Brand, Direktor des Instituts für Klinische Chemie und Leiter des Zentrallabors, weiß, wieso das Labor so wichtig ist: „In 70 Prozent der Fälle finden wir hier die entscheidenden Hinweise für die Diagnose.“

Land steckt eine Milliarde in Sanierung der MHH

Die Inebtriebnahme des Zentrallabors ist der Beginn der Erneuerung der MHH. Insgesamt will das Land eine Milliarde Euro in die Sanierung der Klinik stecken. Thümler ist überzeugt: „Damit wird die MHH zur besten medizinischen Versorgung in der Region.“ Ein Datum für die Fertigstellung will er allerdings noch nicht nennen. 2025 sollen allerdings die ersten Neubauten stehen.

Von Mandy Sarti