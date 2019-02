HANNOVER

Bei der Standortfrage für den MHH-Neubau ist weiter Geduld gefragt. „Ende des ersten Quartals biegen wir mit dem Gutachten zum Neubau um die Ecke. Vorher lässt sich dazu nichts sagen“, äußerte Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) bei seinem ersten Treffen am Mittwoch mit dem neuen Präsidenten der Medizinischen Hochschule Hannover, Michael P. Manns (67). Allerdings wiederholte er seine private Meinung, dass das Kleingartengelände am Stadtfelddamm sein klarer Favorit sei. „Wir haben dort weniger Umweltbelastungen für die Patienten als bei einer Hauptverkehrsstraße wie der Karl-Wiechert-Allee.“

Standort Stadtfelddamm bei Thümler und MHH Favorit

Den Stadtfelddamm favorisieren auch führende MHH-Professoren, der Wissenschaftliche Beirat für den Neubau und schließlich MHH-Präsident Michael P. Manns selber. Beim Treffen mit dem Wissenschaftsminister führte er aus, dass der Neubau im laufenden Betrieb passiere und eine Sanierung im Bestand bei einer Größe wie der MHH mit ihren rund 10 000 Beschäftigen, über 55 000 Patienten und weit über 450 000 ambulanten Patientenkontakte unrealistisch sei. Klare Worte fand Manns dann bei der Sinnhaftigkeit des Projekts: „In den zurückliegenden Jahrzehnten wurde immer wieder bei den Investitionen gespart, jetzt muss eine Grundsanierung her“, so der Leber-, Magen-und Darmforscher.

Michael P. Manns will als neuer Präsident die MHH mit Kreativität weiterentwickeln. Quelle: Frankenberg

Mit Blick auf das Kommunikationsdesaster beim Berliner Flughafen ließ sich Minister Thümler nicht dazu verleiten, aktuell etwas zu Baubeginn, Fertigstellung und vor allem Baukosten zu sagen. „In so einem Projekt steckt viel Dynamik, alleine schon bei den steigenden Baukosten.“ Beim Thema Bauen sagte Björn Thümler noch, dass die MHH demnächst einen vierten Vorstand bekomme, der sich um Baufragen kümmere, da beabsichtigt sei, der MHH die Bauaufsicht zu übertragen. So etwas hat das Land vor kurzem auch bei der Leibniz Uni Hannover gemacht. Grund: Die Hochschulen wissen über den eigenen Baubedarf besser Bescheid als externe Baufachleute im Ministerium.

Zu vermelden hatte Niedersachsens Wissenschaftsminister darüber hinaus noch etwas, nämlich, dass die MHH voraussichtlich ab dem Wintersemester 2020/21 50 zusätzliche Studienplätze bei der Humanmedizin anbieten kann. Aktuell hat die Hochschule etwas mehr als 2000 Studierende. Beim Modellstudiengang „HanibaL“ – Hannoversche, integrierte, berufsorientierte und adaptive (sich anpassende) Lehre – will die Hochschule ein neues Organisationsmodell schaffen, etwa hin zu Kleingruppenunterricht am Patienten und stärkere Zusammenarbeit mit Arztpraxen in der Nachbarschaft der Medizinischen Hochschule.

„Jetzt bin ich auf die Trainerbank gewechselt“

Mit Professor Michael P. Manns an der Spitze sieht Wissenschaftsminister Björn Thümler die MHH bestens aufgestellt. „Die MHH hat einen exzellenten Leiter gewonnen, der die Hochschule gut kennt. Durch seine internationale Expertise und seine Erfahrungen ist er hervorragend gerüstet, um wichtige Impulse für die Weiterentwicklung und weitere Vernetzung der MHH zu setzen.“ Der so Gelobte – ein leidenschaftlicher 96-Fan – verglich seine neue Tätigkeit an der MHH mit der Karriere eines Fußballspielers: „Ich habe als Torwart begonnen, habe dann Stürmer gespielt und bin jetzt auf die Trainerbank gewechselt.“ Michael P. Manns war 1991 als damals 39-jähriger Mediziner an die MHH gekommen und hat danach die Klinik in verschiedenen Positionen mit entwickelt. „Jetzt stehen wir vor der dritten Ärztegeneration und dem Neubau. Das sind zwei Herausforderungen, um die ich mich kümmern möchte.“ Als Präsident müsse man kreativ sein, „sonst kommt man im Hamsterrad nicht weiter.“

Von Andreas Voigt