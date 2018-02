Kaputt:Das edle Klo am Küchengarten. Es sollte eigentlich an der Oper stehen.© Dröse

Vandalismus

Luxus-Klo am Küchengarten kaputt – 10 000 Euro Schaden

Küchengarten: 10 000 Euro Schaden an der Edel-Toilette. Auch an der Oper klappt es nicht. Die Randalierer gingen gründlich vor: Sie zerstörten komplett die Tür der Luxus-Toilette am Küchengarten. Sie wussten die Annehmlichkeiten des 90 000 Euro teuren Klos offenbar nicht zu schätzen, das eigentlich an der Oper stehen sollte. Die Toilettenpläne dort hat die Stadt mittlerweile aufgegeben.