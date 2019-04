Hannover

Alle Anstrengungen haben sich gelohnt. Die Routes Europe, das wichtigste Treffen der Luftverkehrsbranche, war für Stadt und Flughafen Hannover ein Erfolg. Am letzten Tag der Messe übergab OB Schostok den Staffelstab an die Gastgeber des kommenden Jahres. 2020 wird die norwegische Stadt Bergen die Routes Europe ausrichten.

Hannover war die erste Stadt in Deutschland, die den Zuschlag erhielt. Neue Strecken, Erhöhung der Kapazitäten sowie die Marktpotenziale der Region waren Themen für die Diskussion. Airport-Chef Raoul Hille freut sich über eine gelungene Veranstaltung und ausgesprochen positives Feedback der internationalen Gäste. „Die Reaktionen unserer Besucher haben gezeigt: Wir konnten auf ganzer Linie von der Attraktivität Hannovers und seines Einzugsgebiets überzeugen.“

Kurzfristig gibt es gleich zwei positive Entwicklungen. Die SunExpress nimmt eine neue Verbindung auf: Ab Juni geht es immer freitags nach Beirut im Libanon. Außerdem stockt die Condor vier Maschinen vom Typ Airbus A320 auf die größere Maschine A321 auf. Darin finden jeweils 40 Passagiere mehr Platz. Auf die gesamte Saison gerechnet seien das etwa 100.000 zusätzliche Tickets, unter anderem zu den neuen Zielen Samos, Thassos, Preveza in Griechenland und Zadar in Kroatien, so Hille.

Von Vera König