Auf der A2 in Richtung Dortmund sind kurz vor der Abfahrt Langenhagen am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr zwei Sattelschlepper ineinander gefahren. Eines der Fahrzeuge wurde in einen weiteren Lkw geschoben. Die Fahrerkabine von einem der Fahrzeuge wurden bei dem Unfall komplett zerstört. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Laut Feuerwehrsprecher Martin Trang wurde er schwer verletzt, die beiden anderen Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Feuerwehr konnte den eingeklemmten Fahrer nach etwa 30 Minuten in einer „anspruchsvollen Aktion“ befreien. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Autobahn ist während der Rettungs- und Sicherungsarbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bothfeld zwangsabgeleitet. Ein langer Stau ist die Folge. Verkehrsteilnehmer werden aufgefordert, eine Rettungsgasse zu bilden. Zeitweise hatten die Einsatzkräfte Probleme, zur Unfallstelle zu gelangen. Die Polizei empfiehlt, die Vollsperrung über die A37, A7 und A352 zu umfahren.

