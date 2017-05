TATORT RASTHOF: Planenschlitzer haben unter anderem 50 Autoreifen von Lkw-Ladeflächen gestohlen.

© Symbolfoto

A-2-Rasthöfe

Lkw-Planenschlitzer stehlen Waschmittel

Tatort A 2: Sogenannte Planenschlitzer stahlen am Rasthof Lehrter See in der Nacht zu Sonntag 50 Autoreifen und 26 Pakete Waschmittel von Lkw-Ladeflächen. Die Polizei prüft, ob zwei festgenommene Weißrussen (33/38) für die Taten verantwortlich sind.