Erneut Autozerkratzer in Döhren unterwegs: Nachdem die Polizeiinspektion Süd seit Ende Juni eine Vielzahl von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen rund um den Fiedelerplatz in dem hannoverschen Stadtteil registriert hatten, sind in der Nacht zu Samstag zehn weitere Fahrzeuge zerkratzt worden.