Hannover

Anlässlich des 125. Geburtstags der Mediengruppe steigt am Sonnabend, ab 16 Uhr, direkt am Anzeiger-Hochhaus ein großes Open-Air-Festival mit jeder Menge Livemusik, Artisten und zahlreichen Überraschungen.

Sie sind nicht in Hannover? Kein Problem: Die Show wird hier per Stream übertragen.

Mit dabei: Bühnenshow mit Mousse T & Band, Lukas Rieger, Spax, Michael Schulte, Sarah Lombardi, Lions Head, Glasperlenspiel, Sasha und viele mehr. Durch das Programm führt Barbara Schöneberger.

Einlass ist ab 16 Uhr, die Show beginnt um 19 Uhr.

Für bessere Sicht sorgen neben einer LED-Wand direkt an der Bühne zwei weitere LED-Leinwände am Steintorplatz und am Goseriede-Platz.

Eine weitere Live-Übertragung der Show wird es direkt am Kröpcke in Hannover geben – vor der „d!lounge“ der Cebit, einer Sofa-Landschaft von Messe und City-Gemeinschaft..

Von red