In der U-Bahnstation Lister Platz ist es am Sonnabendmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Foto: Morchner

Unfall

List: Mann gerät auf Stadtbahngleise und stirbt

In der U-Bahn-Station Lister Platz (List) ist es am Sonnabendmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Mann, der auf die Gleise geraten war, wurde von der Bahn erfasst. Er starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen.