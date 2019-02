Hannover

Ein betrunkener Rowdy (27) hat in der Nacht zu Sonntag in der List verrückt gespielt und 17 Autos beschädigt. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Kurz nach Mitternacht riefen Zeugen die Polizei. Sie hatten beobachtet, dass ein Mann Spiegel von mehreren Autos abtrat, die an der Drostestraße geparkt waren. Dann setzte der Täter seinen Weg fort. Die Beamten leiteten eine Fahndung ein und nahmen den 27-Jährigen in der Nähe fest. Ihnen fiel auf, dass der Mann offenbar getrunken hatte. Ein Alkoholtest ergab 1,61 Promille.

Nach dem Stand der Ermittlungen hat der 27-Jährige vermutlich 17 Fahrzeuge beschädigt. Diese waren nicht nur an der Drostestraße, sondern auch an der Kriegerstraße, Spichernstraße und der Isernhagener Straße abgestellt. Es wurden Spiegel abgerissen oder abgetreten und bei einem BMW die Heckscheibe eingeschlagen. Ein Kleinkraftrad wurde zudem auf den Asphalt gestoßen. Die Beamten stellten auch fest, dass ein Straßenschild umgekippt worden war, so dass es auf einen VW Tiguan fiel. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Ersten Schätzungen zufolge entstand insgesamt rund 5000 Euro Schaden.

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Hinweise an die Polizeiinspektion Ost unter Telefon 05 11/109 27 20.

Von Britta Mahrholz