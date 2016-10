Selbsthilfe: Peter Sandmann fegt das Laub der befallenen Kastanie zusammen. Foto: Behrens

Naturschutz

Lindener Rentner will Kastanien retten

Ein Drittel der an Hannovers Straßen stehenden Kastanien ist vermutlich an dem Bakterium Pseudomonas erkrankt. Ein Gegenmittel gibt es nicht. Besonders anfällig sind Bäume, die zuvor von der Miniermotte befallen wurden. Dagegen aber lässt sich etwas tun. Peter Sandmann aus Linden legt selbst Hand an und will Vorbild sein.