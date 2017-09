Linden: Schläger überfallen

Polizei

Zwei Männer haben am Küchengarten einen 27-Jährigen niedergeschlagen und anschließend sein Handy geraubt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, der sich in der Nacht zu Sonnabend ereignet hat.

Hannover. In der Nacht zu Sonnabend haben zwei Männer gegen 1.50 Uhr am Küchengarten einen 27-Jährigen niedergeschlagen und anschließend sein Handy geraubt.

Das Opfer wartete an einer Ampel an der Limmerstraße/ Kreuzung Am Küchengarten auf Grün, als er plötzlich von hinten angegriffen wurde. Durch die Schläge verlor er kurzzeitig das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, stellte er das Fehlen seines Handys fest und alarmierte die Polizei. Die Fahndung verlief erfolglos – die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise unter der Telefonnummer 0511/109 39 20.



Von Andreas Krasselt