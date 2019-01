Hannover

Kurz vor Weihnachten gab es noch lange Schlangen vor der Postbank-Filiale in der Niemeyerstraße (Linden-Limmer). Bis zu einer Stunde warteten die Kunden auf ihre Pakete. Grund waren neben dem boomenden Geschäft auch Krankheitsausfälle von Mitarbeitern.

In den nächsten Monaten könnte den Kunden sogar noch mehr Geduld abverlangt werden: Ab jetzt ist die Postbank in einem Container auf dem Innenhof zu finden. Für die Vorbereitungen schloss die Filiale bereits am Montag um 12 Uhr. Grund für die Ausweichfiliale ist die Renovierung des Gebäudes. Anstatt sechs Schalter gibt es in dem Container nur noch vier. Die Selbstbedienungsgeräte, die derzeit noch in der Filiale stehen, ziehen mit um.

Postbank hatte den Mietvertrag bereits gekündigt

Wann die Postbank zurück in das Gebäude geht, konnte Pressesprecher Hartmut Schlegel auf NP-Nachfrage nicht beantworten. Das Unternehmen plane aber, „sich im Zuge der Neugestaltung zu vergrößern." Über der Filiale im Erdgeschoss, wo weiterhin das Serviceangebot für Privatkunden untergebracht ist, soll nach Angaben von Schlegel ein Vertriebscenter entstehen – obwohl die Postbank den Mietvertrag nach Angaben des Verwalters Jörg Henschel bereits gekündigt hatte. „Die Postbank hat sich nach einem Alternativstandort umgeschaut. Sie musste jedoch feststellen, dass es keinen besseren Standort für eine Postfiliale in Linden gibt“, so Henschel. Daraufhin sei der Investor – eine Privatperson aus Hannover – der Postbank entgegengekommen und habe den Mietvertrag verlängert.

Edeka-Markt kommt in das Gebäude

Henschel bestätigte auf NP-Anfrage, dass sich die Postbank das Erdgeschoss künftig mit einem Edeka-Markt teilen wird. Dabei werden „lediglich die Postschließfächer und die Zusteller, die den rückwärtigen Raum genutzt haben, den Standort verlassen.“ Für die Kunden ändere sich jedoch nichts. „Im Untergeschoss und im 2. Obergeschoss wird die Postbank erweitert. Im Dachgeschosses des Gebäudes entstehen zwölf Maisonette-Wohnungen.“

Den Bau einer Filiale im dortigen Gebäude bestätigte auch Edeka Hannover-Minden. „Wir haben einen Mietvertrag für einen Edeka-Markt mit etwa 650 Quadratmetern Verkaufsfläche mit dem Eigentümer unterschrieben. Erste Umbauarbeiten in dem Gebäude laufen bereits", so Pressesprecherin Miriam Pöttker. Eine Eröffnung des Marktes sei für die zweite Jahreshälfte 2019 geplant.

Kunden der Postbank müssen sich nun erst mal mit dem Container abfinden, der von Montag bis Freitag zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr und am Sonnabend von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet hat. Die Fertigstellung des gesamten Gebäudes ist für Ende 2019 geplant.

Von Cecelia Spohn