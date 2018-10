Hannover

Weil er dem 40-Jährigen Fußgänger auf der Limmerstraße ausweichen musste, drehte ein 28-jähriger Radfahrer aus Linden-Nord am Montag durch: Er schlug derart heftig auf den 40-Jährigen ein, dass dieser lebensgefährlich verletzt wurde. Nachdem er wegen fehlender Haftgründe zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, verhafteten ihn Beamte am Mittwochvormittag nun in seiner Wohnung in Linden-Nord. Gegen den 28-Jährigen wird nun nicht mehr wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern inzwischen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

„Zeugenaussagen konnten wir entnehmen, dass der Verdächtige das Gesicht seines Gegenübers mit mehrere gezielte heftige Faustschläge traktiert hat und sein Opfer auch noch getreten haben soll, als es am Boden lag, woraufhin der 40-Jährige bewusstlos wurde“, sagt Staatsanwältin Kathrin Söfker. Die Erkenntnis über die extrem aggressive Art des Vorgehens sei der Grund für die verschärften Ermittlungen. Der 28-jährige soll nicht nur „in Kampfsportmanier“ um sich geschlagen haben. Es gebe auch Hinweise darauf, dass er zu dem Zeitpunkt unter Drogen stand. „Eine Blutprobe wurde genommen, die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor“, so die Erste Staatsanwältin.

Von Simon Polreich