HANNOVER

Der mehrheitliche Vorstoß aus dem Bezirksrat Linden-Limmer, die Limmerstraße als Alternative zu den Hochbahnsteigen zu untertunneln, hat überraschend politischen Zuspruch erhalten – von der CDU aus dem Rat der Stadt.

„Ich halte es für wichtig, dass wir eine Verkehrswende nicht nur unter dem Aspekt des motorisierten Individualverkehrs denken“, so CDU-Fraktionschef Jens Seidel, „Vor diesem Hintergrund ist der Vorschlag der Kollegen in Linden-Limmer eine durchaus interessante Idee.“ Man dürfe nicht allein die Wirtschaftlichkeit im Blick haben: „Wir würden eine Aufenthaltsqualität auf der Limmerstraße schaffen, die den Bürgern und den Gewerbetreibenden zu Gute käme.“

Vorhaben schon im Vorfeld abgeblockt

Die Region Hannover als zuständige Genehmigungsbehörde hat den Vorschlag des Bezirksrates bereits als „völlig abwegig“ zurückgewiesen. Was wiederum die Initiative Pro-D-Tunnel auf den Plan gerufen hat: „Es ist unverständlich, dass die Region erneut im Vorfeld schon Vorstellungen von Tunnel-Bauvorhaben abblockt“, sagt Vorsitzender Jens Pilawa. Der Auftrag heiße, einen Tunnel unter der Limmerstraße durchzurechnen und Fördergelder anzufragen. „Erst nach einer Absage vom Fördergeldgeber kann man solch’ einem Vorhaben eine Abfuhr erteilen. Das Abblocken zeigt erneut den Unwillen der Region, größere Nachverkehrs-Bauvorhaben stemmen zu können oder gar zu wollen“, so Pilawa weiter. Er bezieht sich damit auf das Straßenbahnprojekt „Zehn/Siebzehn“ oder „D-Linie“, bei dem es von Anfang an politischer Wille war, die Straße mit Hochbahnsteigen zu versehen statt sie in den Tunnel zu verlegen – und die City dadurch verkehrstechnisch zu entlasten.

SPD-Bauexperte Lars Kelich hält die Tunnelvariante ebenfalls für abwegig. „Das ist eine absolute Lachnummer. Es ist unverantwortlich von der Politik im Bezirksrat, ständig neue Ideen anzubringen.“ Für so ein Verhalten fehle ihm jedes Verständnis. Und: „Der Grund des Ausbaus ist die Barrierefreiheit und nicht die ästhetischen Ansprüche irgendwelcher Latte-Macchiato-Pseudo-Linken.“ Er habe den Eindruck, dass Linke und Grüne in Linden die Barrierefreiheit verhindern wollten.

