HANNOVER

Wo viel Licht ist, da ist auch Schatten. Das gilt auch für das Lichtkunstfestival „Hannover leuchtet“, das am Mittwochabend gestartet ist und noch bis Sonntag jeweils von 17.30 Uhr bis 23 Uhr läuft. „Sehr zufrieden“ mit Beginn des Lichtfestes ist Projektleiter Felix Reinhold. Er sei beeindruckt, wie viele Menschen schon bei der als Pre-Opening gedachten inoffiziellen Eröffnung unterwegs waren. „Das hatte ich so nicht erwartet“, sagte er. Am Donnerstag war es auf dem Opernplatz sogar noch voller.

Doch nicht alles lief am ersten Tag so, wie das die Hannoveraner erwartet hatten. Nicht überall waren die Kunstwerke so einleuchtend wie am Opernplatz oder Landesmuseum. Mit der Lichtdusche am Maschsee-Nordufer konnten nur wenige Besucher etwas anfangen. Vom geplanten Selfie-Spot war am nächsten Tag in den sozialen Netzwerken jedenfalls nichts zu finden. „Wir haben nachgebessert und Programme mit Erklärungen an die Orte gelegt“, sagte Reinhold.

Seinem Ärger über Verwaltung der Stadt Hannover machte er schon bei der Eröffnung Luft. Er klagte, dass die Stadt die Straßenlaternen an den Kunstwerken nicht ausgeschaltet hatte. „Die Stadt ist da unterstützungsresistent.“ Mit der Staatsoper lieferten sich indes einige Lichtkünstler ein Scharmützel. Als die Oper während der Vorstellung ihr großes Programm-Plakat wieder an die Fassade anbrachte, projizierten die Künstler ein sarkastisches Protest-Schreiben an das Gebäude. Nach Angaben von Reinhold sei der Streit inzwischen ausgeräumt. Die Künstler wollen nun das Oper-Programm mit in ihre Projektion einbauen.

Zur Galerie Wenn die Sonne untergeht, wird es in Hannover erst richtig bunt: Bis Sonntag erstrahlt die Stadt jeden Abend ab 17.30 Uhr beim Lichtkunstfestival „Hannover leuchtet“.

In allen sozialen Medien, die die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) bespielt, gehe die Veranstaltung durch die Decke, sagte Hannovers Cheftouristiker Hans Nolte. „Rund 30 000 Reaktionen auf einen Post von uns bei Facebook ist ungewöhnlich.“ „Hannover leuchtet“ passe in die Jahreszeit, denn im eher tristen November könnten mit der Aktion Menschen in die Stadt gelockt werden. „Natürlich war es ein etwas schwieriger Start, weil es etwas Neues ist. Ich hoffe, dass es weitergeht und sich ’Hannover leuchtet’ entwickelt“, so Nolte weiter.

Unter den elf beleuchteten Gebäuden fehlte ausgerechnet das Neue Rathaus. „Zum Zeitpunkt der Konzeptvorstellung konnten wir nicht absehen, wie die Aktion mit anderen Aktivitäten der Stadt zusammenpasst. Wir haben uns entschlossen, die Aktion zunächst zu beobachten“, sagte Stadtsprecherin Konstanze Kalmus. Die Straßenlaternen seien aus Sicherheitsgründen nicht abgeschaltet worden. „In solchen Fällen muss klar geregelt sein, dass es nicht zu Unfällen kommt“, so die Stadtsprecherin weiter. Notwendig sei ein detailliertes Konzept. „Der Wunsch, die Straßenlaternen auszuschalten, wurde leider deutlich zu kurzfristig geäußert.“

„Hannover leuchtet“ fand auch ohne Beteiligung der City-Gemeinschaft statt. „Zeitlich hat es nicht gepasst“, sagt Geschäftsführer Martin Prenzler. Nach NP-Infos hätte die City-Gemeinschaft „Hannover leuchtet“ an einem verkaufsoffenen Sonntag besser gefunden (und wohl auch unterstützt). „In erster Linie sind wir für den Einzelhandel verantwortlich. Wir finden Idee und Konzept aber gut.“

Von Sascha Priesemann und Andreas Voigt