Hannover

Was Einkaufen mit Helfen zu tun hat? Auf den ersten Blick vielleicht nicht viel. Die City-Gemeinschaft hat sich jedoch etwas einfallen lassen, um an diesem verkaufsoffenen Sonntag beides miteinander zu verbinden. Fast pünktlich zum Sankt-Martins-Tag findet der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr nämlich unter dem Motto „Hannover hilft! – Teilen kann so einfach sein“ statt.

So werden Hannoveraner am Sonntag nicht nur von 13 bis 18 Uhr shoppen, sondern auch helfen und gleichzeitig gewinnen können: In der ganzen Innenstadt werden Spendenboxen und Aktionsflächen von karitativen Einrichtungen und Hilfsorganisationen zu finden sein. Dazu locken Gewinnspiele und Rabattaktionen. Die Recken von der TSV Hannover-Burgdorf zum Beispiel tragen ihren Teil zum „Hannover hilft“-Motto bei, indem Besucher des verkaufsoffenen Sonntags Tickets für das nächste Heimspiel des Handball-Bundesligisten um 20 Prozent vergünstigt bekommen.

Ein hannoverscher Wochenmarkt läuft zusätzlich

„Das ist ein tolles Bekenntnis zum lokalen Handel von Hannover“, freut sich Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, über die Aktionen an diesem Tag. So wird ein typisch hannoverscher Wochenmarkt das traditionelle Stadtleben Hannovers nachstellen. Der Markt wird erstmals an einem verkaufsoffenen Sonntag in Hannover ausgerichtet. Zwölf Stände werden in der Georgstraße Marktwaren anbieten – und ein wenig das Lebensgefühl der Stadtteil-Wochenmärkte aufkommen lassen.

Enden wird der Tag ganz im Sinne von Sankt Martin mit einem Laternenumzug, dem größten in Niedersachsen: Um 17.30 geht es am Kröpcke los. Nach der Andacht in der Marktkirche gibt es Martinshörnchen, die geteilt werden sollen. Zum Aufwärmen gibt es Tee, Kinderpunsch und heißen Kakao.

Doch kalt soll es am Sonntag ohnehin nicht werden, Prenzler stimmen die Wetteraussichten optimistisch: „Es soll trocken und moderat warm bleiben. Ideale Shoppingbedingungen für einen Novembersonntag.“ Prenzler erwartet deshalb viele Besucher.

Trotz einer vermutlich vollen Innenstadt plant die Üstra nicht, die Straßenbahn-Linien 10 und 17 vorsorglich unterirdisch fahren zu lassen, um den vielen Fußgängern nicht in die Quere zu kommen.

Von Josina Kelz