Hannover

Mit einem großen Abschlussfest und einer Rallye ging am Freitag das erste Kinderliteraturfestival „Salto Wortale“ zu Ende. An verschiedenen Stationen mussten die Kinder dabei nicht nur lesen, sondern auch turnen und schreiben. Im Vordergrund stand aber das sinnerfassende Lesen.

Die sechsjährige Susanna liest gerne und sagt ganz überzeugt: „Das macht mir Spaß.“ Auch die Rallye gefällt ihr: „Eben war ich an der Station mit dem Glücksrad. Dort habe ich Wörter gedreht und Reime gebildet.“ An der nächsten Station mussten die Kinder zwischen acht und elf Jahren Bücher balancieren. Das sei gar nicht so schwer gewesen, befand Susanna.

Rund 1000 Kinder haben in der vergangenen Woche an dem Festival teilgenommen. Zunächst wurden ihnen Geschichten vorgelesen. Anschließend setzten sich die Kinder in verschiedenen Workshops mit dem Inhalt auseinander. Ziel war es, dass die Kinder einen Zugang zu Literatur bekommen. Die Veranstalter, der Förderverein Kinderzirkus Giovanni mit der Unterstützung der Stadt Hannover und des Friedrich-Bödecker-Kreises, sind zufrieden: „Wir hatten nur fröhliche Kinder und haben gespürt, dass Literatur positiv in den Köpfen der Kinder geblieben ist“, sagt Autorin und Mit-Organisatorin Nina Wagner.

Auch Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus war mit dem NFV-Projekt „Anpfiff fürs Lesen“ auf dem Trammplatz, wo als Veranstaltungsort ein Zirkuszelt aufgestellt stand. Rund 20 Jungs wurden von Steinhaus spielerisch zum Lesen motiviert. „Wir haben Fußballbücher mit den Kindern gelesen und die entsprechenden Situationen nachgespielt“, sagt Steinhaus und ergänzt: „Wir konnten richtig beobachten, wie gut die Kombination aus Bewegung und Lesen funktioniert hat.“

Wagner blickt optimistisch in die Zukunft: „Wir haben positives Feedback bekommen und hoffen, dass wir das künftig jedes Jahr machen können.“

Cecelia Spohn