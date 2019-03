HANNOVER

Unbekannte haben aus zwei italienische Luxusautos vom Typ Maserati Levante jeweils das Lenkrad demontiert und gestohlen. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die erste Tat am vergangenen Sonntag, 10.März, an der Straße Im Klampfeld im Hemminger Stadtteil Arnum. Der Maserati Levante – Neupreis ab 74 000 Euro, bis zu 430 PS und Tempo 250 in der Spitze – war vor einer Garageneinfahrt geparkt. Die Diebe müssen laut Polizei in der Zeit von 2 Uhr bis 8 Uhr morgens den Wagen aufgebrochen und das Lenkrad demontiert haben.

Der zweite Lenkrad-Raub fand in der Nacht zu Dienstag, 12.März, im Stadtteil Döhren statt, Tatzeitraum: von Mitternacht bis 5 Uhr morgen, so die Polizei weiter. Auch in diesem Fall war der Maserati vor dem Grundstück abgestellt – der Wagen gehört Promi-Anwalt Wolfgang Borsum, der den Diebstahl am Morgen entdeckte: „Eine böse Überraschung.“ Allerdings: „Die Videoüberwachungsanlage hat die Täter gefilmt. Ich hoffe, dass das der Polizei bei der Identifizierung der Täter hilft“, so Borsum zur NP.

Bei beiden Aufbrüchen ist der Polizei nicht klar, wie die Täter in die unbeschädigten Maserati eingedrungen sind. Eine Ermittlungsgruppe Kfz prüft ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen. Den Schaden an beiden Luxus-Schlitten schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon 0511 109 55 55 entgegen.

Von Andreas Voigt