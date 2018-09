Hannover

Große Pläne hatte Axel Stelter mit dem historischen Eisenbahnausbesserungswerk in Leinhausen. Wohnungen und Ateliers wollte er in den riesigen Magazingebäuden auf dem Gelände unterbringen. Auf die Genehmigung durch die Stadt wartete er jedoch vergeblich. Der neue Plan des Investors: Eine Freilichtbühne. Am 22. September (ab 19 Uhr) soll sie mit einem Konzert von Opus 112, dem Blasorchester der Feuerwehr Hannover, eingeweiht werden. Es wird Filmmusik und Musicalklassiker spielen.

Platz für rund 1000 Besucher soll es geben. Der Eintritt ist frei. Später will Stelter damit jedoch auch Geld verdienen. Er hofft, dass sich die idyllisch von Grün und denkmalgeschützten Gebäuden umgebene Bühne in Hannovers Konzertlandschaft etablieren wird.

Drei Millionen Euro hat der Investor bisher in sein Projekt gesteckt. „Millionengrab“ nennt er es selbst. Zumindest die Freilichtbühne wird billiger. Von einem fünfstelligen Betrag geht der gelernte Bauingenieur aus, weil er dafür unter anderem Sandsteine und Pfeiler aus anderen Gebäuden verwenden konnte.

Noch im Bau: Die Freilichtbühne auf dem Gelände. Am 22. September (19 Uhr) soll sie mit einem Konzert eingeweiht werden. Quelle: Petrow

Mit den Plänen für Wohnungen geht es aber nicht voran. Das Baudezernat von Uwe Bodemann will dafür keine Genehmigung erteilen, weil die Fläche in einem Industriegebiet liegt. Nebenan hat die Deutsche Bahn ihr S-Bahnausbesserungswerk, die Üstra einen Betriebshof für ihre Stadtbahnen. Es gelten Lärmgrenzen, die mit Wohnungsbau nicht vereinbar sind.

Das Absurde an der Situation: Der Lärm ist vor allem theoretischer Natur. Die Bahnen der Üstra sind weiter von den möglichen Wohngebäuden im Leinhausenpark entfernt, als jede Stadtbahn, die durch Wohnstraßen fährt. S-Bahnen kommen nur sporadisch vorbei. „Das Lauteste hier sind die Vögel, die zwitschern“, sagt Stelter – und beschreibt damit treffend das Ausmaß des Lärms auf seinem Gelände.

Baubehörde zeige „kein Interesse“ an Wohnungsbau

Die Baubehörde zeige jedoch „absolut kein Interesse“ eine für Wohnungsbau notwendige Anpassung des Bebauungsplans vorzunehmen. Zumindest für das Freilichtbühnen-Projekt hat es aber Vorteile, dass die Fläche als Industriegebiet gilt. „Ich darf hier Lärm machen“, erklärt Stelter, der als Geschäftsführer des Musiktheaters Bahnhof Leinhausen bereits Erfahrungen mit größeren Veranstaltungen hat.

Auch die frühere Eisenbahner-Kantine im Leinhausenpark will er zu einer Event-Location machen, Hochzeiten und Feiern veranstalten. Damit das Millionengrab zumindest ein paar Euros abwirft.

Von Christian Bohnenkamp