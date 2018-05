Meine Stadt Surfprojekt - Entscheidung über Leinewelle soll noch dieses Jahr fallen Noch in diesem Jahr soll eine Entscheidung über die Leinewelle fallen. Die Initiatoren des Surfprojektes haben bei der Region den Antrag für die wasserrechtliche Genehmigung eingereicht. Auch mit der Stadt wollen sie in Kürze einen Vertrag schließen. Die Signale aus der Politik sind positiv.

So könnte es werden: Surfen auf der Leine. Noch in diesem Jahr will die Region über die Genehmigung entscheiden. Quelle: Leinewelle