ES GEHT LOS: Am Hohen Ufer haben die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt begonnen – vor dem Neubau „Am Marstall“ (rechts) und der Üstra-Zentrale. © Foto: Hübner

STADTPLANUNG

Leineufer: Baubeginn für Promenade Teil II

Am Rande der hannoverschen Altstadt wird das Hohe Ufer an der Leine aufgehübscht – der erste Bauabschnitt ist fertig, jetzt läuft der zweite an. Ziel: Eine Flaniermeile mit Freitreppe – die eine ganz neue Ufererfahrung bieten sollen.