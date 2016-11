Foto: Christian Behrens

| Britta Lüers

Wegen Vogelgrippe

Leinenzwang in Hannover

Nach dem Fund einer am Vogelgrippe-Virus H5N8 gestorbenen Reiherente an einem See in Isernhagen heißt es für etliche Hunde und Katzen in der Region Hannover seit gestern: Ins Freie geht es nur noch an der Leine.