© Polizei Hannover

Blaulicht

Leiche in der Leine bei Limmer - Wer kennt den Mann?

Die Kripo sucht mithilfe einer Personenbeschreibung sowie Fotos der Bekleidung nach Zeugen, die Hinweise zu dem am 12.02.2017 aus der Leine geborgenen unbekannten Toten geben können. Ein 52-jähriger Passant alarmierte am vergangenen Sonntag, gegen 16:45 Uhr, die Rettungskräfte, nachdem er den leblosen Körper an einer Uferböschung der Leine (gegenüber der Wasserstadt Limmer) bemerkt hatte.