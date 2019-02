Hannover/Lehrte

Auf Freunde der Realsatire muss die Vorstellung geradezu elektrisierend wirken: Ein vier Meter breiter Radschnellweg mit bestem Asphalt, der an der Stadtgrenze von Hannover und Lehrte in eine kümmerliche Schotterpiste übergeht. Nun allerdings wächst die Hoffnung, dass der offenkundige Schildbürgerstreich doch ausbleibt. Die Region Hannover hat der Stadt Lehrte in Aussicht gestellt, dass sie die Kosten für das Projekt komplett übernimmt.

Während die Stadt Hannover möglichst noch in diesem Jahr mit dem Bau des Radschnellwegs beginnen will, hat sich die Stadt Lehrte bisher noch nicht dazu entschlossen, diesen auf eigenem Gebiet fortzuführen. Die Region bot darauf hin an, die Baukosten, die nicht von Bundes- oder Landesförderung gedeckt werden, zu übernehmen. Sie sieht darin ein wichtiges Pilotprojekt, das dem Radverkehr in der Region einen weiteren Schub geben soll.

Region fordert Signal aus Lehrte

Lehrte allerdings fürchtet auch die Unterhaltskosten, die nach dem Bau des Radschnellwegs entstehen. Doch selbst die würde die Region mittlerweile wohl dauerhaft übernehmen. „Wenn Lehrte den Radschnellweg haben will, sind wir sowohl was den Bau als auch den Unterhalt angeht verhandlungsbereit“, sagte Elke van Zadel, Leiterin des Fachbereichs Verkehr bei der Region der NP. „Aber wir brauchen ein Signal“.

Obwohl Lehrte den Radschnellweg sozusagen zum Nulltarif bekäme, während Hannover für seinen Streckenabschnitt rund 3,8 Millionen Euro Baukosten sowie den Unterhalt aufbringen muss, bleibt dieses Signal jedoch weiterhin aus. Zunächst wolle man den geplanten Verkehrsentwicklungsplan aufstellen. „Der Radschnellweg kann eine Maßnahme davon sein“, teilt Fabian Nolting, Sprecher der Stadt Lehrte mit.

Neues Gesetz würde Kostenübernahme möglich machen

Derzeit würden dazu „Hinweise gesammelt“. Über konkrete Maßnahmen solle dann voraussichtlich „nach der Sommerpause“ beraten werden, so Nolting. Ein Büro habe das Verkehrsnetz von Lehrte auf Schwachstellen untersucht. In dessen Bericht findet sich aber nur der zarte Hinweis, dass es eine „uneindeutige Führung der Radverbindung Hannover-Lehrte im Bereich Ahlten“ gebe.

Dass die Region sogar die Unterhaltskosten für den Radschnellweg auf Lehrter Gebiet übernehmen könnte, macht eine geplante Gesetzesänderung möglich. Durch sie könnten Radwege ähnlich wie Kreisstraßen klassifiziert werden, für die Region zuständig ist.

Von Christian Bohnenkamp