Lehrte

Am Donnerstagabend soll ein 15-Jähriger eine Tankstelle an der Ahltener Straße in Lehrte überfallen haben. Kurz nach 21 Uhr habe er laut Polizei die Tankstelle betreten und die Kassiererin mit einem Messer bedroht.

Der Minderjährige war maskiert, trug einen roten Kapuzenpullover und forderte die 61-Jährige auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu gehen. Danach verschwand er zunächst mit seiner Beute in einem Plastikbeutel.

Kurze Zeit später fiel einem Imbissmitarbeiter in der Nähe des Tatorts ein verdächtiger Jugendlicher mit rotem Kapuzenpullover auf woraufhin er die Polizei alarmierte. Bei der darauffolgenden Kontrolle fanden die Beamten eine Tüte mit Bargeld, Messer und Maske bei dem 15-Jährigen. Er wurde vorläufig festgenommen, später aber nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder frei gelassen.

Von Janik Marx