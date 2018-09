Hannover

Sie hat den Staffordshire-Terrier Chico gekannt, und sie ist seinem Halter begegnet – einem kleinwüchsigen, nur etwa 40 Kilogramm schweren jungen Mann, der das aggressive Tier nicht halten konnte. Der Kontakt, auf Bitte eines Betreuers hergestellt, reichte zur deutlichen Warnung von Hundetrainerin Wiltrud Remstedt ans städtische Veterinäramt. Das war 2011 – doch nichts ge­schah.

Im April biss Chico den damals 27-Jährigen und seine im Rollstuhl sitzende Mutter (52) tot. Er kam ins Tierheim und wurde eingeschläfert, nachdem man eine Kieferverletzung festgestellt hatte – ob schon vor den tödlichen Bissen vorhanden oder erst durch sie ausgelöst, konnte nicht mehr geklärt werden.

„Da hat nicht nur ein Angestellter versagt, sondern das ganze System“, sagt Remstedt zu dem Fall, der ganz Deutschland wochenlang bewegte. Dass die Verwaltung jetzt einem oder mehreren Mitarbeitern des Veterinäramtes andere Aufgaben zuteile, löse nicht das grundsätzliche Pro­blem: „Aus dem Fall Chico müssen wir noch mehr lernen.“

Nicht nur Remstedts Mitteilung ans Veterinäramt war in den Akten untergegangen. Einer Aufforderung, mit dem Tier vorstellig zu werden, war sein Halter nicht nachgekommen. Ebenfalls ohne Auswirkungen blieben Beschwerden der Nachbarn über den Hund, der zeitweise in einem Drahtkäfig in der Wohnung gehalten und nur nachts ausgeführt wurde. Bedingungen, die Kon­trolleure des Tierschutzvereins beobachteten – aber letztlich auch nichts unternahmen.

Remstedt weiß, dass ein gewissenloser Halter aus jedem Hund eine Waffe machen kann. Und dass mancher Hund zur Waffe wird, weil sein Halter nicht den nötigen Sachverstand mitbringt. Deshalb müsse das niedersächsische Gesetz zur Haltung von Hunden nachgebessert werden, so die Expertin.

Sachkundeprüfungen sollten nicht nur beim ersten Hund abgenommen werden, sondern auch bei Hundebesitzern, die zwar erfahren sind, aber völlig falsch handeln, ist eine ihrer Forderungen. Die zweite: „Prüfer müssen nicht nur den Halter be­urteilen, sondern auch den Hund.“ Zur Prüfung muss man derzeit gar nicht den eigenen mitbringen. Führte man Remstedts Parson-Russell-Terrier Percy vor (der auf jeden Befehl gehorcht und sogar heruntergefallene Gegenstände ohne Anweisung aufhebt), würde garantiert jeder die Prüfung bestehen.

Von Vera König