Leergutdieb hatte „getankt“

Alkohol im Blut und leere Bierfässer im Auto: Einen Leergutdieb, der selbst getankt hatte, fasste die Polizei am späten Samstagabend im Langhagener Ortsteil Schulenburg.

Hannover. Bierfässer in großer Zahl stahlen mehrere Täter von einem Getränkehandel in Langenhagen-Schulenburg. Um auf das Gelände zu gelangen hatten sie den Grundstückzaun aufgetrennt. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei noch in Tatortnähe Täter im Auto erwischen. Das Diebesgut befand noch im Fahrzeug. Wie die Polizei zudem feststellte, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss, er hatte seinen Führerschein bereits abgeben müssen und die Zulassung für das Fahrzeug war erloschen. Während sich der Beifahrer „nur“ für den Diebstahl verantworten muss, wurden gegen den Fahrer entsprechend mehrere Verfahren eingeleitet.

