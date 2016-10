WATERLOOSÄULE: In den Containern werden erst einmal 50 Männer untergebracht. Je zwei teilen sich ein Zimmer. Erlaubt es das Wetter, kann Tischtennis gespielt werden.© Alexander Körner

| Petra Rückerl

Hannover

Leben unter der Waterloosäule

Rundherum Ministerien, eine internationale Schule, und der Polizeipräsident ist auch nicht weit: Wenn in der nächsten Woche 50 Flüchtlinge aus der Notunterkunft Oststadtkrankenhaus in die Flüchtlingsunterkunft Am Waterlooplatz ziehen, ist alles bereit.