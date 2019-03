Hannover

Hat das Leben hinter Fangzäunen am Schwarzen Bären 7 bald ein Ende? Seit mittlerweile sechs Jahren ist das große Eckhaus nun schon eingerüstet, weil der Eigentümer die notwendige Sanierung verschleppt hat. Doch jetzt kommt endlich wieder Bewegung in die Dauerbaustelle. Die Stadt hat die Arbeiten für die abschließende Sanierung nun kurzerhand selbst in Auftrag gegeben. „Eine gute Nachricht“, sagt Klaus Fricke, der mit seinem Foto-Atelier in dem maroden Gebäude tapfer die Stellung hält.

Der Werbeaufsteller, den Klaus Fricke vor dem Hauseingang aufgestellt hat, ist hilfreich. Ansonsten käme man wohl ins Grübeln, ob dieses Treppenhaus tatsächlich in ein professionelles Fotostudio führt. Die türkisfarbenen Wände sind mit Stockflecken übersät. Die Scheibe in der Tür zum Innenhof ist eingeschlagen und gibt den Blick frei auf einen Müllberg aus Matratzen, Bauschutt und Unrat. Ein übler Geruch, der aus dem Keller nach oben steigt, tut sein übriges. „Schön ist das nicht. Wer empfindlich ist, der macht auf dem Absatz gleich wieder kehrt“, sagt Klaus Fricke mit einem Schmunzeln. In seinem Studio angekommen, ist die Tristesse aber schnell verflogen. Das liegt nicht zuletzt an dem Geschäftsmann selbst. Sechs Jahre Dauerbaustelle konnten seinem Optimismus nichts anhaben. „Man muss ja optimistisch bleiben. Ich habe den Glauben nie verloren, dass es hier irgendwann weitergeht“, sagt er entspannt.

Er hält seit sechs Jahren trotz Dauerbaustelle tapfer die Stellung: Fotograf Klaus Fricke hofft, dass das riesige Gerüst bald vor seinem Foto-Atelier verschwindet. Quelle: Christian Behrens

Dabei hätte der Fotograf allen Grund, die schier unendliche Geschichte um die Sanierung weit weniger entspannt zu sehen. Seit sechs Jahren bedeckt ein riesiges Gerüst die komplette Hausfassade. Eigentlich ein untragbarer Zustand für Geschäftsleute, die auch auf Laufkundschaft angewiesen sind. Mehr als ein Geschäft warf in dieser Zeit das Handtuch. „Ich bin hier schon etwas versteckt, aber die Leute finden mich irgendwie trotzdem“, sagt Fricke.

Erste Arbeiten finden bereits statt

Trotzdem ist der Geschäftsmann froh, dass die Sanierung des Hauses jetzt endlich über die Bühne gehen soll. Von offizieller Seite hat er noch nichts gehört. Dass auf dem zwischenzeitlich gesperrten Gerüst erste Arbeiten stattfinden, sei aber ein gutes Zeichen. Vor dem Haus steht ein großer Schutt-Container, außerdem ist ein Parkstreifen vor dem Haus vorsorglich mit einem Parkverbot bis September 2019 beschildert.

Unter dem Gerüst versteckt: Zwischen Eisenstreben und Holzbohlen verbirgt sich der Eingang zum Foto-Atelier von Klaus Fricke. Quelle: Christian Behrens

Bleibt nur noch zu hoffen, dass die Arbeiten jetzt auch tatsächlich abgeschlossen werden. „Zwischenzeitlich wurde ja auch hin und wieder gearbeitet. Aber immer wenn ich dachte, jetzt wird alles fertig gemacht, war auch bald wieder Schluss“, erinnert sich Fricke. Dazu kam, dass die Arbeiter mitunter wenig professionell organisiert waren. So musste Fricke unter anderem mit einer Kabeltrommel aushelfen. Ein anderes Mal lieh er einem Arbeiter zehn Euro. „Für die Straßenbahn, er hatte kein Geld und wusste nicht, wie er nach Hause kommen sollte.“ Doch auch das nahm der Fotograf mit stoischer Gelassenheit hin. „Die zehn Euro habe ich ja wieder bekommen und die Kabeltrommel habe ich mir irgendwann selbst zurückgeholt.“

Eigentümer führt Rechtsstreit fort

Geduld müssen auch Fridtjof Marquardt und Monty Emrich aufbringen. Die Gastronomen betreiben im Erdgeschoss das „Bronco’s“ und das „Schenker“. So ganz überzeugt sind sie aber noch nicht, dass die Sanierung jetzt wirklich über die Bühne geht. „Es wäre natürlich schön, wenn das Gerüst irgendwann mal weg ist. Aber ansonsten haben wir uns damit arrangiert“, sagen sie. Einen Zeitplan gibt es jedenfalls noch nicht. Die Anordnung zur Instandsetzung des Daches ist zwischenzeitlich von der Stadt an den vom Amtsgericht bestellten Zwangsverwalter übergegangen. Und auch der Eigentümer, der laut Gerichtsurteil zur Übernahme der Kosten gezwungen werden kann, ist noch nicht ganz raus aus dem Spiel. „Der Rechtsstreit wird von dem Eigentümer fortgeführt“, teilte Stadtsprecherin Michaela Steigermann auf NP-Nachfrage mit.

Von André Pichiri