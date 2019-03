HANNOVER

Im Foyer regnet es Rosenblätter. Zur Einweihung der neuen Firmenzentrale des Naturkosmetikunternehmens Laverana (Marke: Lavera) in der Lavesstraße haben sich dutzende Mitarbeiter auf den Galerien des neuen Atriums versammelt und lassen die Blütenblätter auf die rund 100 Gäste, darunter Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU), herabrieseln.

Vier Standbeine in der Region Hannover hat Laverana nun, neben Wennigsen (Forschung und Entwicklung), Empelde (Produktion) und Bantorf (nagelneues Logistikzentrum und bald auch Produktion) ist nun das Lavera-Haus mit der Verwaltung in der Landeshauptstadt dazugekommen. Das Unternehmen, das Thomas Haase 1987 gegründet hat, will damit den konsequenten Expansionskurs der vergangenen Jahre vorantreiben. „Mit dem neuen Standort Hannover kommt Lavera den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden einen entscheidenden Schritt näher“, erklärte Firmenchef Haase. „Die zentrale Lage im Herzen Hannovers ist zudem der ideale Standort, um unsere Internationalisierung weiter voran zu treiben.“ Allein in das hochmoderne Logistikzentrum in Bantorf direkt an der A 2 hat man 30 Millionen Euro investiert, im Herbst soll es den Betrieb aufnehmen. Eine zweite Baustufe (auch die Produktion soll hier angesiedelt werden) startet in Kürze.

„Für ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen ist das eine beachtliche Investition und zeugt von der Professionalität, mit der Sie sich auf die Anforderungen des internationalen Handels einstellen“, lobte Wirtschaftsminister Althusmann. Er freue sich besonders über die Standorttreue von Laverana (400 Mitarbeiter) – Sachsen-Anhalt hatte im Vorfeld intensiv um die Ansiedlung des Logistikzentrums geworben. „Wir bleiben unseren niedersächsischen Wurzeln treu“, betonte Firmengründer Haase.

Von ink