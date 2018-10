Hannover

Am späten Donnerstagabend hat die Autobahnpolizei einen 41-jährigen Lastwagenfahrer auf der A2 bei Barsinghausen gestoppt. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 2,5 Promille.

Nach Angaben der Polizei Hannover hat ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer den Notruf gewählt, als ihm die in Schlangenlinien fahrende Sattelzugmaschine am Dreieck Hannover-West in Richtung Dortmund auffiel. Beamte der Autobahnpolizei konnten das Fahrzeug wenig später in Höhe des Rasthofes Garbsen-Nord entdecken. Auch sie bemerkten die auffällige Fahrweise des Truckers und kontrollierten ihn daraufhin kurz nach 21 Uhr auf dem Parkplatz des Autohofes Bad Nenndorf.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Anschließend entnahm ein Arzt bei dem Osnabrücker eine Blutprobe, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Von NP