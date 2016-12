Unglück

Verkehrschaoin Ricklingen: Dort ist es am Montag gegen 8.30 Uhr zu einem Lastwagen-Brand gekommen. Die Löscharbeiten sorgten für Behinderungen im Berufsverkehr.

Hannover. Es passierte bei der Fahrt: Der 48-Jährige am Steuer des Lkw bemerkte beim Einfahren in den Landwehrkreisel aufsteigenden Rauch. Das Führerhaus stand bereits vollständig in Flammen, als die ersten Rettungskräfte eintrafen. Obwohl der Fahrer auf dem Weg in Richtung Südschnellweg war, lenkte er den 7,5-Tonner geistesgegenwärtig auf die B 3, um ihn in einer Baustelle abzustellen. Dann befreite er sich aus dem Lkw.

Für die Autofahrer kam es zu Verzögerungen, am Landwehrkreisel musste die Ein- und Ausfahrt in Richtung Hemmingen während der Löscharbeiten gesperrt werden. Die zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten die ausgelaufenen Stoffe ab und löschten den Brand. Der Lkw-Fahrer konnte mit seinem schnellen Eingreifen einen großen Stau auf dem Südschnellweg verhindern.

Die Polizei hat bereits den Lkw untersucht und geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Karina Hörmann und Uwe Dillenberg