Langer Stau nach Unfall auf Messeschnellweg

Hannover

Auf dem Messeschnellweg in Hannover hat sich mitten im morgendlichen Berufsverkehr ein langer Stau gebildet. Grund ist ein Auffahrunfall in der Nähe des Pferdeturms. Die Unfallstelle ist inzwischen geräumt, der Verkehr fließt wieder normal.

Hannover. Autofahrer auf dem Weg nach Hannover in Richtung Norden brauchten am Dienstagmorgen eine Menge Geduld. Nach einem Auffahrunfall in der Nähe des Pferdeturms hat sich auf dem Messeschnellweg für etwa eine Stunde ein langer Stau gebildet. Die Unfallstelle ist inzwischen geräumt. Auch der Stau hat sich inzwischen aufgelöst. Der Verkehr rollt wieder normal.

An dem Zusammenstoß waren drei Fahrzeuge beteiligt. Zwei Personen wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt.

sp