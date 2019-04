LANGENHAGEN

Ibrahim A. (53) hat am Montag Sozialbetrug und Steuerhinterziehung im großen Stil gestanden. Mit seinen beiden Firmen am Flughafen Hannover hat er den deutschen Staat um fast eine Million Euro betrogen. „Ich habe Mist gebaut. Ich will das wieder gut machen“, sagte er vor der Vierten Großen Wirtschaftsstrafkammer im Landgericht Hildesheim.

Der Erste Staatsanwalt Dirk Lassen brauchte fast 45 Minuten, um die beiden Anklagen zu verlesen. Neben dem Richtertisch stehen fünf Umzugskartons mit Akten. Mit seinem Taxi- und Limousinengewerbe soll der Angeklagte in 59 Fällen Sozialbetrug begangen haben. Er habe für seine unbekannt gebliebenen Fahrer keine Beiträge zur Sozialversicherung geleistet. In weiteren 44 Fällen soll Ibrahim A. den Staat um fast 335 000 Euro an Lohn- und Umsatzsteuer betrogen haben. Tatzeitraum: 2011 bis 2014.

Geschäfte mit großen Firmen

In seiner Aussage offenbarte der Angeklagte ein riesiges Ausmaß an Sozialbetrug. „Ich hatte Probleme Fahrer zu bekommen“, sagte er. Denn viele seiner Beschäftigten hätten noch Hartz-IV oder Arbeitslosengeld I bekommen. Und so hätten einige Fahrer bis zu 3000 Euro brutto gleich netto verdient. Und das bei einem Stundenlohn von 5,50 bis sechs Euro Stundenlohn. Zeitweise hätten 35 Fahrer für ihn gearbeitet.

Für die Firmen „Airport Transfer- und Limousinen-Service GmbH“ und „ATH GmbH“ war die Tochter des Angeklagten Geschäftsführerin. Aber der Vater übernahm im Gerichtssaal die volle Verantwortung. „Ich habe mich um die Schichteinteilung der Fahrer und die Bezahlung gekümmert“, erklärte Ibrahim A.

Er schilderte, wie die Geschäfte anfangs gut liefen. Er fuhr für große Firmen wie Lufthansa, Nordzucker und VW. Anfangs habe VW 42 Euro für eine Fahrt nach Braunschweig gezahlt. Dann habe der Konzern die Preise auf 32,50 Euro gedrückt. „Da bleibt nichts übrig. VW hat uns rein gerissen“, meinte der Angeklagte. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte A. bereits neue Autos angeschafft und sich verschuldet.

Vielleicht ist das auch nur die Schutzbehauptung eines überforderten Geschäftsmannes. Zumindest meinte A., dass die ermittelten Summen der Steuerfahnder übertrieben seien. „Ich habe natürlich Steuern gezahlt.“ Im Gericht wiederholte er sein Angebot, 50 000 Euro in bar zu zahlen. Für weitere 100 000 Euro bot er Ratenzahlung an.

Von Thomas Nagel