LANGENHAGEN

Eine 19 Jahre alte Frau ist in der Stadtbahnlinie 1 Opfer einer sexuellen Belästigung durch drei Männer im Alter von etwa 20 Jahren geworden, teilte die Polizei Langenhagen mit. Der Vorfall hatte sich bereits in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ereignet. Die Männer konnten unerkannt entkommen. Bei ihnen soll es sich um Südländer handeln.

Frau wurde zum Weiterfahren mit der Straßenbahn genötigt

Laut Polizei saß die junge Frau allein in der Straßenbahn, als sie am frühen Sonnabendmorgen gegen 0.10 Uhr von dem Trio auf Höhe der Haltestelle „Langenhagen-Zentrum“ angesprochen worden ist. Die Männer hätten sie unter Androhung von Gewalt dazu genötigt, bis zum Endpunkt zu fahren, das sind zwei Stationen hinter dem Halt „Langenhagen-Zentrum“. Die Frau habe eigentlich an der Kurt-Schumacher-Straße aussteigen wollen, das ist eine Station vor dem Endpunkt.

Nachdem die Männer und die 19-Jährige die Straßenbahn verlassen hatten, haben die Männer der Frau oberhalb der Bekleidung in den Schritt und an das Gesäß gefasst, so die Polizei weiter. Als das Trio vermutete, dass sie von Passanten gestört würden, ließen sie von der 19-Jährigen ab und flüchteten in Richtung Einkaufszentrum Osttor in Langenhagen.

Männer-Trio soll Arabisch gesprochen haben

In ihrer Vernehmung habe die Frau angegeben, dass sich die Männer mit südländischem Aussehen untereinander in arabischer Sprache unterhalten haben, teilte die Polizei weiter mit. Die Männer sind etwa 20 Jahre alt, schlank und waren dunkel gekleidet. Einer der Täter habe eine auffällig silberne, grobgliedrige Kette getragen, ein anderer hatte eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Zeugen, die etwa bemerkt oder beobachtet haben, bittet das Polizeikommissariat Langenhagen, sich unter Telefon 0511 109 42 15 zu melden. Videoaufzeichnungen der Üstra aus der Bahn, die möglicherweise Hinweise auf die Männer geben könnten, gibt es laut Polizei nicht.

Von Andreas Voigt