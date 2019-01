Hannover

Das war eine außergewöhnliche Häufung: Am Sonntagabend in der Zeit zwischen etwa 17 und 22 Uhr waren einmal mehr falsche Polizisten in Hannover und der Umgebung aktiv.

40 potenzielle Opfer hätten sich über den Notruf gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Ob in Hannover, Laatzen, in der Wedemark, in Ronnenberg, Garbsen oder Isernhagen: Sie alle hätten die gleiche Geschichte erzählt. Ein Mann habe sie angerufen und sich als Be­amter ausgegeben. Er habe gesagt, in der Wohngegend der Opfer seien Einbrecher aktiv. Bei einem Einbruch hätten der falsche Beamte und seine Kollegen eine Liste potenzieller Opfer sichergestellt, auf dieser Liste stehe auch die Person, die er gerade anrufe. Sie müsse dringend ihre Wertsachen in Sicherheit bringen. Er werde einen Beamten vorbeischicken, der sämtlichen Schmuck und die Wertsachen abhole und einlagere.

Zum Glück sei niemand auf dieses Angebot eingegangen, sagte der Polizeisprecher. Die Angerufenen hätten sich alle über den Notruf gemeldet und erst einmal nachgefragt.

Der Sprecher betonte, die Polizei würde niemals potenzielle Einbruchsopfer einfach anrufen und jemanden vorbeischicken, um Wertsachen zu holen. Das gebe es schlichtweg nicht.

Von kra