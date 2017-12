AM AIRPORT HANNOVER: Eine Boeing 737-800 der Sunexpress Deutschland.

Airport Hannover

Langenhagen: Fluggäste sitzen 24 Stunden fest

Mehr als 24 Stunden Verspätung: So lange saßen die Passagiere des Sunexpress-Fluges XG 1789 am Flughafen Hannover fest. Sie wurden in Hotels untergebracht.