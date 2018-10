Langenhagen

Abheben, Flugzeuge starten lassen und vieles mehr gibt es nun schon seit zehn Jahren in der Erlebniswelt am Airport Hannover in Langenhagen. Drei Tage lang feiert die Erlebniswelt ein großes Jubiläumsfest. Es gibt verschiedene Aktionen wie Kinderschminken, das beliebte Flugzeugderby, Virtual Reality-Brillen, ein Glücksrad und vieles mehr. Besonders beliebt bei den kleinen Besuchern ist aber der Flugsimulator. Mit einer Virtual Reality-Brille und einem Kontroller wie bei der Spielkonsole, können dort die Kinder ihr Können als Piloten testen. Für Lukas (6) ist es der erste Mal am Simulator.

Zur Galerie Zehnjähriges Bestehen: Die Erlebniswelt am Airport Hannover in Langenhagen.

Matti (3) und Henri (4) staunen lieber draußen über das große Triebwerk. Ihr Papa Andre Bittner ist extra am Feiertag mit den Kindern aus Goslar nach Langenhagen gefahren. Es gibt in der Erlebniswelt aber auch einiges zu lernen: Wofür sind die gelben Linien auf den Rollfeldern? Wieso fliegt so ein Flugzeug überhaupt?

Auch am Donnerstag und Freitag findet die Veranstaltung jeweils von zehn bis 17 Uhr statt. Die Eintrittspreise sind während der Jubiläumstage reduziert. Erwachsene zahlen 2,50 Euro, Ermäßigte 1,50 Euro. Kinder unter fünf Jahren haben freien Eintritt.

Von Karina Hörmann