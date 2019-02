Langenhagen

Unbekannte haben am Montag gegen 3.30 Uhr einen Geldautomaten in der Filiale der Commerzbank an der Walsroder Straße gesprengt. Durch die Detonation wurde der Vorraum der Bank verwüstet. Nach Angaben einer Polizeisprecherin flüchteten die Täter anschließend. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Angaben über die Höhe der Beute gibt es nicht.

Es ist nicht die erste Tat dieser Art: Im vergangenen Jahr wurde ein Automat ebenfalls an der Walsroder Straße gesprengt. Und in den vergangenen Wochen sind in der Region Hannover elf Fahrkarten- und zwölf Zigarettenautomaten zerstört worden, um an das Geld im Innern zu kommen – zuletzt in Anderten und Springe.

Von RND/sbü