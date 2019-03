Hannover

Personaleingang, Sicherheitscheck, Bus-Shuttle – für die 22 Kinder der 4a der Grundschule Am Sandberge ging es beim Besuch der Flughafen-Feuerwehr ganz schön exklusiv zu. Die Flughafen-Feuerwehr kann man eigentlich nicht besuchen, nur für die Kinderreporter der NP gab es eine Ausnahme.

Vorbei an Cargo-Terminal und Tower hielt der Bus auf dem Feuerwehr-Gelände, wo Stefan Martens, Leiter der Flughafenfeuerwehr, die Schüler schon erwartete.

Zur Galerie Die Klasse 4a der Grundschule am Sandberge besuchte die Airport-Feuerwehr in Langenhagen.

Waschbär auf dem Vorfeld sorgt für Lacher

So wollte Leon (9) bei der Pressekonferenz gleich wissen, welches Gefühl es ist, wenn die Feuerwehrmänner zu einem Einsatz fahren. Zugführer René Hübsch antwortete: „Erstmal ist es immer aufregend. Aber wir wissen ja erst vor Ort wirklich, was uns erwartet.“ Rund 2000 Alarme hat die Flughafenfeuerwehr pro Jahr. „Ganz schön viel“, meint ein Kind.

Ilay (10) fand heraus, dass Feuerwehrman der Traumberuf von Wachabteilungsleiter Markus Finck ist. „Ich habe schon bei der Jugendfeuerwehr angefangen. Für mich ist das Hobby und Beruf zugleich“, erklärte Finck.

Nach dem gefährlichsten Einsatz erkundigte sich Christian (10). „Einmal ist ein Hubschrauber aus niedriger Höhe abgestürzt. Und ein Flugzeug ist mal über die Landebahn hinaus gefahren. Bei beiden Unfällen wurde niemand verletzt“, sagte Finck. Martens erzählte von seinem lustigsten Einsatz. „Wir hatten mal einen Waschbären auf dem Vorfeld. Ein Kollege hat das Tier mit einem Eimer gefangen.“ Zur Belohnung habe der den goldenen Eimer verliehen bekommen. Da fingen auch die Kinder an zu lachen.

Exklusiver Einblick in die Feuerwehrautos

Natürlich durfte eine exklusive Führung über das Gelände an diesem Vormittag nicht fehlen. So konnten die Kinder einen Blick in die riesigen roten Feuerwehrautos werfen. In das Großflughafenlöschfahrzeug mit einem Wassertank von 12 500 Litern durften sie sogar einsteigen. Aus zwei Düsen kann das Wasser bis zu 16 Meter hoch und 80 Meter weit spritzen. Hoch hinaus ging es auf der Rettungstreppe: Bis zu fünf Meter hoch kann das 341 PS-Ungetüm für Brandbekämpfung und Menschenrettung ausgefahren werden. Weltweit gibt es davon ganze drei Fahrzeuge. Eines haben die Schüler gesehen.

Von Cecelia Spohn