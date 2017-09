INTERESSIERT: Leonard Gümmer – mit Mutter Bärbel und Vater Bernhard – hört Zoll-Frau Katrin Weissflog zu.

Bildung

Lange Nacht der Berufe: Buhlen um den Nachwuchs

Bei der langen Nacht der Berufe in und am Rathaus in Hannover haben sich Betriebe, Innungen und Hochschulen vorgestellt. Bei andauerndem Fachkräftemangel wird der Kampf um den Nachwuchs immer größer.