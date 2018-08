Sie werden gerade von Müttern häufig kritisch beäugt: Und obwohl die Zahlen steigen, sind männliche Erzieher in Niedersachsen noch immer eine Seltenheit. Die NP hat Erzieher Dino Cresso (37) begleitet. Wie läuft es so für einen Mann in einem bislang eher weiblich geprägten Berufsumfeld? Und warum gibt es noch so wenig männliche Bewerber für diesen spannenden Beruf? Ein Problem ist offenbar die Wertschätzung.