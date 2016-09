© Frank Wilde

| Dirk Altwig

Hannover

Landesmuseum: Kopflos zurück in die Heimat

Ein grauer Pappkarton. Noch ist er leer, aber die Beschriftung ist schon drauf: „Skelett in Rindenmulde“, Inventarnummer 5203 des Landesmuseums. Alexis von Poser, Kurator der Völkerkunde-Abteilung, bereitet eine lange Reise vor. 2011 hat die australische Regierung alle Museen der Welt darum gebeten, menschliche Überreste von Angehörigen der australischen Urbevölkerung zurückzugeben. Das Haus in Hannover ist derzeit das einzige staatliche Museum in Niedersachsen, das eine Rückgabe von „human remains“ aus Australien vorbereitet.